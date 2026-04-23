Oviedo - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 20:47
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Madrid, 23 de abril de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio Nuevo Carlos Tartiere ante el Villareal este jueves a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 61 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Thiago Fernandez, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Daniel Parejo, Alfon Gonzalez; Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla
21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo
14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche

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