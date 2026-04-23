Oviedo - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio Nuevo Carlos Tartiere ante el Villareal este jueves a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 61 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Thiago Fernandez, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Daniel Parejo, Alfon Gonzalez; Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Villareal.