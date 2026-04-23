Pablo Carreno Busta - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Pablo Carreno Busta - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 10:06
Seguir en

Madrid, 23 de abril de 2026.

El tenista español Pablo Carreno Busta(94) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open al tenista húngaro Marton Fucsovics(54) este jueves a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Pedro Martinez 1-0 (6-3, 4-3) Pablo Carreno Busta
29/03/2026 Alicante (Final) Pablo Carreno Busta 0-2 (4-6, 2-6) Pablo Llamas Ruiz
28/03/2026 Alicante (Semifinal) Sebastian Ofner 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Pablo Carreno Busta
27/03/2026 Alicante (Cuartos de final) Pedro Martinez 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Pablo Carreno Busta
26/03/2026 Alicante (Octavos de final) Alejo Sanchez Quilez 1-2 (6-3, 5-7, 3-6) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Marton Fucsovics.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Marton Fucsovics 0-2 (4-6, 3-6) Alejandro Tabilo
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 7-5) Marton Fucsovics
20/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Christopher O'Connell 0-2 (6-7, 3-6) Marton Fucsovics
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Marton Fucsovics 0-2 (3-6, 5-7) Arthur Fils
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (5-7, 1-6) Marton Fucsovics

Contador

