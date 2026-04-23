Pablo Carreno Busta - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Pablo Carreno Busta - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
El tenista español Pablo Carreno Busta(94) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open al tenista húngaro Marton Fucsovics(54) este jueves a las 11:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Pedro Martinez
| 1-0 (6-3, 4-3)
| Pablo Carreno Busta
|29/03/2026
| Alicante (Final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Pablo Llamas Ruiz
|28/03/2026
| Alicante (Semifinal)
| Sebastian Ofner
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|27/03/2026
| Alicante (Cuartos de final)
| Pedro Martinez
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|26/03/2026
| Alicante (Octavos de final)
| Alejo Sanchez Quilez
| 1-2 (6-3, 5-7, 3-6)
| Pablo Carreno Busta
-Últimos Resultados de Marton Fucsovics.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Marton Fucsovics
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Alejandro Tabilo
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Marton Fucsovics
|20/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Christopher O'Connell
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Marton Fucsovics
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Marton Fucsovics
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Arthur Fils
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Marton Fucsovics