Patrick Kypson - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Patrick Kypson - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mexican Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de febrero de 2026.
El tenista Estadounidense Patrick Kypson(103) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mexican Open al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este martes a las 02:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Patrick Kypson.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/02/2026
| Mexican Open, Qualification (Cuartos de final)
| Patrick Kypson
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Coleman Wong
|22/02/2026
| Mexican Open, Qualification (Octavos de final)
| Patrick Kypson
| 2-0 (7-6, 6-0)
| Stefan Kozlov
|16/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Patrick Kypson
| 1-2 (3-6, 6-2, 4-6)
| Terence Atmane
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Patrick Kypson
|08/02/2026
| Dallas Open, Qualification (Cuartos de final)
| Patrick Kypson
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Jack Pinnington Jones
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Rotterdam Open (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Felix Auger-Aliassime
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Ugo Humbert
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Botic van de Zandschulp
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Stan Wawrinka
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Arthur Fils