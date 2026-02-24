Patrick Kypson - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Patrick Kypson - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mexican Open
Patrick Kypson - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mexican Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 24 febrero 2026 1:32
Seguir en

Madrid, 24 de febrero de 2026.

El tenista Estadounidense Patrick Kypson(103) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mexican Open al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este martes a las 02:30.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Patrick Kypson.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/02/2026 Mexican Open, Qualification (Cuartos de final) Patrick Kypson 2-0 (6-3, 6-0) Coleman Wong
22/02/2026 Mexican Open, Qualification (Octavos de final) Patrick Kypson 2-0 (7-6, 6-0) Stefan Kozlov
16/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Patrick Kypson 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) Terence Atmane
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Aleksandar Kovacevic 2-0 (6-4, 7-6) Patrick Kypson
08/02/2026 Dallas Open, Qualification (Cuartos de final) Patrick Kypson 1-2 (6-7, 7-5, 5-7) Jack Pinnington Jones

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Rotterdam Open (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-2) Felix Auger-Aliassime
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-3) Ugo Humbert
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Botic van de Zandschulp
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-2) Stan Wawrinka
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Arthur Fils

Contador

Contenido patrocinado