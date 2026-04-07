Paula Badosa - Lilli Tagger, en directo hoy: sigue el partido de Upper Austria Ladies Linz

Paula Badosa - Lilli Tagger: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Upper Austria Ladies Linz - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de abril de 2026.
La tenista Española Paula Badosa(102) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Upper Austria Ladies Linz a la tenista Austriaca Lilli Tagger(117) este martes a las 16:10.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Anna Kalinskaya
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Paula Badosa
|31/03/2026
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Paula Badosa
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Paula Badosa
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Aliaksandra Sasnovich
-Últimos Resultados de Lilli Tagger.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Lilli Tagger
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Lilli Tagger
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-5)
| Ella Seidel
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Lilli Tagger
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Varvara Gracheva
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Lilli Tagger
|08/02/2026
| Mumbai (Final)
| Mananchaya Sawangkaew
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Lilli Tagger