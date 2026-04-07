Paula Badosa - Lilli Tagger, en directo hoy: sigue el partido de Upper Austria Ladies Linz

Paula Badosa - Lilli Tagger: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Upper Austria Ladies Linz - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: martes, 7 abril 2026 15:14
Madrid, 7 de abril de 2026.

La tenista Española Paula Badosa(102) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Upper Austria Ladies Linz a la tenista Austriaca Lilli Tagger(117) este martes a las 16:10.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 2-6) Anna Kalinskaya
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 4-6) Paula Badosa
31/03/2026 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (4-6, 3-6) Paula Badosa
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 6-1) Paula Badosa
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 2-0 (7-5, 6-3) Aliaksandra Sasnovich

-Últimos Resultados de Lilli Tagger.

20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-0 (6-3, 6-3) Lilli Tagger
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Lilli Tagger 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) Ella Seidel
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (7-5, 6-0) Lilli Tagger
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Varvara Gracheva 0-2 (2-6, 4-6) Lilli Tagger
08/02/2026 Mumbai (Final) Mananchaya Sawangkaew 2-0 (6-4, 6-3) Lilli Tagger

