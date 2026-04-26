Qinwen Zheng - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Qinwen Zheng - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open (2026)
Madrid, 26 de abril de 2026.
La tenista china Qinwen Zheng(36) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este domingo a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|04/11/2024
| WTA Finals, Purple Group (Round Robin)
| Elena Rybakina
| 1-2 (6-7, 6-3, 1-6)
| Qinwen Zheng
|02/10/2023
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Qinwen Zheng.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-3)
| Sofia Kenin
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Qinwen Zheng
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Madison Keys
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Sloane Stephens
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Qinwen Zheng
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Gabriela Ruse
| 1-2 (6-4, 3-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|19/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Karolina Muchova
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Mirra Andreeva
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Leylah Fernandez
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Diana Shnaider