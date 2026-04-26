Qinwen Zheng - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Qinwen Zheng - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open
Qinwen Zheng - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 26 abril 2026 19:02
Seguir en

Madrid, 26 de abril de 2026.

La tenista china Qinwen Zheng(36) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este domingo a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Elena Rybakina
04/11/2024 WTA Finals, Purple Group (Round Robin) Elena Rybakina 1-2 (6-7, 6-3, 1-6) Qinwen Zheng
02/10/2023 China Open (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 0-2 (1-6, 2-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Qinwen Zheng.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Sofia Kenin
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Qinwen Zheng
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Madison Keys
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-3, 6-2) Sloane Stephens
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 2-0 (6-4, 7-5) Qinwen Zheng

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Gabriela Ruse 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) Elena Rybakina
19/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Karolina Muchova
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Mirra Andreeva
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Leylah Fernandez
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-4) Diana Shnaider

Contador

