Racing 2 - 0 Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 28 de agosto de 2026.
El Racing, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sardinero ante Elche este viernes a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Getafe, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 5 cosechada como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
RACING: .
ELCHE: .
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/03/2025
| LaLiga2
| Elche
| 0-2
| Racing
|19/12/2024
| LaLiga2
| Elche
| 3-0
| Racing
|04/05/2024
| LaLiga2
| Racing
| 3-1
| Elche
|02/09/2023
| LaLiga2
| Racing
| 1-1
| Elche
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Villarreal
|31/05/2026
| LaLiga
| Racing
| 4-1
| Cadiz
|24/05/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Racing
|16/05/2026
| LaLiga
| Racing
| 4-1
| Valladolid
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|23/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Elche
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|12/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Elche