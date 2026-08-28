Racing 2 - 0 Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 28 agosto 2026 19:35
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Madrid, 28 de agosto de 2026.

El Racing, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sardinero ante Elche este viernes a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Getafe, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 5 cosechada como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


RACING: .

ELCHE: .

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/03/2025 LaLiga2 Elche 0-2 Racing
19/12/2024 LaLiga2 Elche 3-0 Racing
04/05/2024 LaLiga2 Racing 3-1 Elche
02/09/2023 LaLiga2 Racing 1-1 Elche

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing
16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal
31/05/2026 LaLiga Racing 4-1 Cadiz
24/05/2026 LaLiga Malaga 1-1 Racing
16/05/2026 LaLiga Racing 4-1 Valladolid

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona
17/08/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Elche
23/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Elche
17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe
12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche

34' Elche intenta crear peligro.

34' Elche intenta crear peligro.

34' Elche tiene el control del balón.

34' Elche tiene el control del balón.

34' Yassir Zabiri alivia la presión con un despeje.

34' Yassir Zabiri alivia la presión con un despeje.

34' Alvaro Mantilla alivia la presión con un despeje.

34' Alvaro Mantilla alivia la presión con un despeje.

34' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

34' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

34' Manu rechaza con éxito el disparo.

34' Manu rechaza con éxito el disparo.

34' Un remate de Ali Houary es rechazado.

34' Un remate de Ali Houary es rechazado.

33' Alvaro Mantilla Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

33' Alvaro Mantilla Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

33' Elche intenta crear peligro.

33' Elche intenta crear peligro.

33' Facundo Gonzalez rechaza con éxito el disparo.

33' Facundo Gonzalez rechaza con éxito el disparo.

33' Facundo Buonanotte lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

33' Facundo Buonanotte lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

32' El árbitro pita tiro libre a Jorge Salinas (Racing Santander) por zancadillear a Facundo Buonanotte.

32' El árbitro pita tiro libre a Jorge Salinas (Racing Santander) por zancadillear a Facundo Buonanotte.

32' Elche tiene el control del balón.

32' Elche tiene el control del balón.

31' A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

31' A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

31' Racing Santander intenta crear peligro.

31' Racing Santander intenta crear peligro.

31' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

31' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

30' Elche tiene el control del balón.

30' Elche tiene el control del balón.

30' Saque de portería para Elche.

30' Saque de portería para Elche.

30' Sergio Canales (Racing Santander) hace un disparo que va desviado.

30' Sergio Canales (Racing Santander) hace un disparo que va desviado.

30' Ataque potencialmente peligroso de Racing Santander.

30' Ataque potencialmente peligroso de Racing Santander.

30' Posesión de balón: Racing Santander: 41 %, Elche: 59 %.

30' Posesión de balón: Racing Santander: 41 %, Elche: 59 %.

30' German Valera alivia la presión con un despeje.

30' German Valera alivia la presión con un despeje.

29' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Andres Martin alivia la presión con un despeje.

29' Andres Martin alivia la presión con un despeje.

29' Elche tiene el control del balón.

29' Elche tiene el control del balón.

28' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Alvaro Mantilla alivia la presión con un despeje.

28' Alvaro Mantilla alivia la presión con un despeje.

28' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

28' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

28' Ali Houary alivia la presión con un despeje.

28' Ali Houary alivia la presión con un despeje.

28' El árbitro pita tiro libre a German Valera (Elche) por zancadillear a Alvaro Mantilla.

28' El árbitro pita tiro libre a German Valera (Elche) por zancadillear a Alvaro Mantilla.

27' Elche intenta crear peligro.

27' Elche intenta crear peligro.

26' Elche tiene el control del balón.

26' Elche tiene el control del balón.

26' Gonzalo Villar Elche intercepta un centro dirigido al área.

26' Gonzalo Villar Elche intercepta un centro dirigido al área.

26' Un jugador de Racing Santander envía un pase largo al área contraria.

26' Un jugador de Racing Santander envía un pase largo al área contraria.

26' David Affengruber rechaza con éxito el disparo.

26' David Affengruber rechaza con éxito el disparo.

26' Un remate de Sergio Canales es rechazado.

26' Un remate de Sergio Canales es rechazado.

25' Ataque potencialmente peligroso de Racing Santander.

25' Ataque potencialmente peligroso de Racing Santander.

25' Racing Santander tiene el control del balón.

25' Racing Santander tiene el control del balón.

25' Yassir Zabiri alivia la presión con un despeje.

25' Yassir Zabiri alivia la presión con un despeje.

25' Manu alivia la presión con un despeje.

25' Manu alivia la presión con un despeje.

25' Posesión de balón: Racing Santander: 41 %, Elche: 59 %.

25' Posesión de balón: Racing Santander: 41 %, Elche: 59 %.

24' Saque de portería para Racing Santander.

24' Saque de portería para Racing Santander.

23' El árbitro pita tiro libre a Buba Sangare (Elche) por zancadillear a Jorge Salinas.

23' El árbitro pita tiro libre a Buba Sangare (Elche) por zancadillear a Jorge Salinas.

23' Gustavo Puerta hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

23' Gustavo Puerta hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

23' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

23' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

23' El árbitro pita tiro libre a Ivan Martin (Racing Santander) por zancadillear a Gonzalo Villar.

23' El árbitro pita tiro libre a Ivan Martin (Racing Santander) por zancadillear a Gonzalo Villar.

22' Victor Chust alivia la presión con un despeje.

22' Victor Chust alivia la presión con un despeje.

22' Fuera de juego señalado a Yassir Zabiri (Racing Santander).

22' Fuera de juego señalado a Yassir Zabiri (Racing Santander).

22' Matias Dituro alivia la presión con un despeje.

22' Matias Dituro alivia la presión con un despeje.

22' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

22' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

22' Elche tiene el control del balón.

22' Elche tiene el control del balón.

21' ¡G O O O O O O L! - ¡Yassir Zabiri ve puerta con la pierna izquierda!

21' ¡G O O O O O O L! - ¡Yassir Zabiri ve puerta con la pierna izquierda!

20' Elche tiene el control del balón.

20' Elche tiene el control del balón.

20' Posesión de balón: Racing Santander: 45 %, Elche: 55 %.

20' Posesión de balón: Racing Santander: 45 %, Elche: 55 %.

20' Entrada peligrosa de Alvaro Mantilla (Racing Santander) sobre Facundo Buonanotte.

20' Entrada peligrosa de Alvaro Mantilla (Racing Santander) sobre Facundo Buonanotte.

19' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

19' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

18' Elche intenta crear peligro.

18' Elche intenta crear peligro.

18' El árbitro pita tiro libre a Gustavo Puerta (Racing Santander) por zancadillear a David Affengruber.

18' El árbitro pita tiro libre a Gustavo Puerta (Racing Santander) por zancadillear a David Affengruber.

17' Elche saca de banda.

17' Elche saca de banda.

17' Elche saca de banda en su mitad del campo.

17' Elche saca de banda en su mitad del campo.

17' Elche tiene el control del balón.

17' Elche tiene el control del balón.

16' Una mala ejecución de Matias Dituro propicia el gol del equipo rival.

16' Una mala ejecución de Matias Dituro propicia el gol del equipo rival.

15' ¡G O O O O O O L! - ¡Yassir Zabiri ve puerta con la pierna derecha!

15' ¡G O O O O O O L! - ¡Yassir Zabiri ve puerta con la pierna derecha!

15' Posesión de balón: Racing Santander: 44 %, Elche: 56 %.

15' Posesión de balón: Racing Santander: 44 %, Elche: 56 %.

15' Racing Santander tiene el control del balón.

15' Racing Santander tiene el control del balón.

14' Gustavo Puerta (Racing Santander) va demasiado lejos y derriba a Gonzalo Villar.

14' Gustavo Puerta (Racing Santander) va demasiado lejos y derriba a Gonzalo Villar.

14' Facundo Buonanotte alivia la presión con un despeje.

14' Facundo Buonanotte alivia la presión con un despeje.

14' David Affengruber alivia la presión con un despeje.

14' David Affengruber alivia la presión con un despeje.

14' Racing Santander inicia un contraataque.

14' Racing Santander inicia un contraataque.

14' Inigo Vicente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Inigo Vicente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' Elche intenta crear peligro.

13' Elche intenta crear peligro.

13' Facundo Buonanotte alivia la presión con un despeje.

13' Facundo Buonanotte alivia la presión con un despeje.

13' Racing Santander tiene el control del balón.

13' Racing Santander tiene el control del balón.

13' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

13' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

13' Racing Santander intenta crear peligro.

13' Racing Santander intenta crear peligro.

12' Alvaro Mantilla alivia la presión con un despeje.

12' Alvaro Mantilla alivia la presión con un despeje.

12' Fuera de juego señalado a Yassir Zabiri (Racing Santander).

12' Fuera de juego señalado a Yassir Zabiri (Racing Santander).

12' Ataque potencialmente peligroso de Racing Santander.

12' Ataque potencialmente peligroso de Racing Santander.

12' Buen disparo de Gonzalo Villar que va a puerta, pero detiene el portero.

12' Buen disparo de Gonzalo Villar que va a puerta, pero detiene el portero.

11' David Affengruber alivia la presión con un despeje.

11' David Affengruber alivia la presión con un despeje.

11' Ivan Martin alivia la presión con un despeje.

11' Ivan Martin alivia la presión con un despeje.

10' Elche tiene el control del balón.

10' Elche tiene el control del balón.

10' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Racing Santander intenta crear peligro.

10' Racing Santander intenta crear peligro.

10' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

10' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

10' Posesión de balón: Racing Santander: 56 %, Elche: 44 %.

10' Posesión de balón: Racing Santander: 56 %, Elche: 44 %.

9' Elche intenta crear peligro.

9' Elche intenta crear peligro.

9' Marc Aguado alivia la presión con un despeje.

9' Marc Aguado alivia la presión con un despeje.

9' Manu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

9' Manu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

9' Elche inicia un contraataque.

9' Elche inicia un contraataque.

9' Pedro Bigas alivia la presión con un despeje.

9' Pedro Bigas alivia la presión con un despeje.

9' Gustavo Puerta alivia la presión con un despeje.

9' Gustavo Puerta alivia la presión con un despeje.

8' Elche tiene el control del balón.

8' Elche tiene el control del balón.

8' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

8' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

8' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

8' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

8' Elche tiene el control del balón.

8' Elche tiene el control del balón.

8' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

8' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

8' Fer Nino alivia la presión con un despeje.

8' Fer Nino alivia la presión con un despeje.

8' Manu alivia la presión con un despeje.

8' Manu alivia la presión con un despeje.

7' Elche tiene el control del balón.

7' Elche tiene el control del balón.

7' Remate de cabeza de Jorge Salinas a puerta, que detiene con comodidad Matias Dituro.

7' Remate de cabeza de Jorge Salinas a puerta, que detiene con comodidad Matias Dituro.

7' Centro de Inigo Vicente Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

7' Centro de Inigo Vicente Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

7' Inigo Vicente (Racing Santander) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

7' Inigo Vicente (Racing Santander) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

7' David Affengruber rechaza con éxito el disparo.

7' David Affengruber rechaza con éxito el disparo.

7' Un remate de Sergio Canales es rechazado.

7' Un remate de Sergio Canales es rechazado.

7' Ataque potencialmente peligroso de Racing Santander.

7' Ataque potencialmente peligroso de Racing Santander.

6' Racing Santander tiene el control del balón.

6' Racing Santander tiene el control del balón.

6' El árbitro pita tiro libre a German Valera (Elche) por zancadillear a Andres Martin.

6' El árbitro pita tiro libre a German Valera (Elche) por zancadillear a Andres Martin.

6' Gonzalo Villar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

6' Gonzalo Villar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

6' Inigo Vicente alivia la presión con un despeje.

6' Inigo Vicente alivia la presión con un despeje.

5' Elche intenta crear peligro.

5' Elche intenta crear peligro.

5' Posesión de balón: Racing Santander: 75 %, Elche: 25 %.

5' Posesión de balón: Racing Santander: 75 %, Elche: 25 %.

5' Elche tiene el control del balón.

5' Elche tiene el control del balón.

4' Facundo Gonzalez (Racing Santander) va demasiado lejos y derriba a Fer Nino.

4' Facundo Gonzalez (Racing Santander) va demasiado lejos y derriba a Fer Nino.

4' Buba Sangare hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Buba Sangare hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Racing Santander intenta crear peligro.

4' Racing Santander intenta crear peligro.

4' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

4' David Affengruber alivia la presión con un despeje.

4' David Affengruber alivia la presión con un despeje.

3' Racing Santander tiene el control del balón.

3' Racing Santander tiene el control del balón.

3' Elche tiene el control del balón.

3' Elche tiene el control del balón.

3' Racing Santander tiene el control del balón.

3' Racing Santander tiene el control del balón.

3' Gonzalo Villar (Elche) va demasiado lejos y derriba a Sergio Canales.

3' Gonzalo Villar (Elche) va demasiado lejos y derriba a Sergio Canales.

2' Racing Santander tiene el control del balón.

2' Racing Santander tiene el control del balón.

2' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

2' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

2' Elche tiene el control del balón.

2' Elche tiene el control del balón.

2' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Inigo Vicente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Inigo Vicente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

1' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

1' Victor Chust alivia la presión con un despeje.

1' Victor Chust alivia la presión con un despeje.

1' Racing Santander intenta crear peligro.

1' Racing Santander intenta crear peligro.

1' Racing Santander tiene el control del balón.

1' Racing Santander tiene el control del balón.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido.

1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio El Sardinero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio El Sardinero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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