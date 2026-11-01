Racing - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Racing - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de noviembre de 2026.

El Racing, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sardinero ante Real Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 como local contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Aaron Martin Caricol; Ivan Martin, Matteo Prati, Iker Luque, Inigo Vicente, Sergio Canales, Yassir Zabiri.REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dean Huijsen, Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold; Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Bernardo Silva, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol 18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing 11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia 19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing 16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing

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