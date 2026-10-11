Racing - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Racing - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de octubre de 2026.
El Racing, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sardinero ante Valencia este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 0 contra Celta de Vigo, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada como local contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 8
|16
| Permanencia
| Racing
| 7
| 7
|18
| Descenso
| Levante
| 5
| 6
|19
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
|20
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
Onces iniciales probables
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Sergio Canales, Inigo Vicente, Ivan Martin, Matteo Prati, Pablo Garcia, Yassir Zabiri.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Justin De Haas, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Guido Rodriguez, David Otorbi, Javier Guerra, Ryunosuke Sato, Pepelu, Hugo Duro.
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia