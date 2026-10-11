Racing - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Racing - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.

El Racing, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sardinero ante Valencia este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 0 contra Celta de Vigo, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada como local contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Real Madrid 18 8 4 Champions Betis 16 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 8 16 Permanencia Racing 7 7 18 Descenso Levante 5 6 19 Descenso Malaga 4 8 20 Descenso Valencia 4 7

Onces iniciales probables

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Sergio Canales, Inigo Vicente, Ivan Martin, Matteo Prati, Pablo Garcia, Yassir Zabiri.VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Justin De Haas, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Guido Rodriguez, David Otorbi, Javier Guerra, Ryunosuke Sato, Pepelu, Hugo Duro.

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing 16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing 12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés 05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing 28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche

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