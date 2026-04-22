Rafael Jodar - Jesper de Jong, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Rafael Jodar - Jesper de Jong: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de abril de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(42) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open al tenista holandés Jesper de Jong(109) este miércoles a las 18:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/04/2026
| Barcelona Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Arthur Fils
|17/04/2026
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|15/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Camilo Ugo Carabelli
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|05/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Rafael Jodar
-Últimos Resultados de Jesper de Jong.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jesper de Jong
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Jesper de Jong
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Benjamin Bonzi
|04/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir)
| Cristian Garin
| 2-1 (7-5, 1-6, 6-1)
| Jesper de Jong
|30/03/2026
| Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final)
| Jesper de Jong
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Yannick Hanfmann
|25/03/2026
| Alicante (Octavos de final)
| Edas Butvilas
| 2-1 (7-5, 2-6, 6-4)
| Jesper de Jong