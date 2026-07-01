Rafael Jodar - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-0 (6-3, 6-3, 7-5)
| Felix Gill
|02/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 0-3 (6-7, 1-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-3 (6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 1-3 (1-6, 7-6, 4-6, 5-7)
| Rafael Jodar