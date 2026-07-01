Rafael Jodar - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Madrid, 1 de julio de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(26) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Pablo Carreno Busta(71) este miércoles no antes de las 18:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Rafael Jodar 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) Felix Gill
02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Rafael Jodar 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) Alexander Zverev
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Rafael Jodar 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 2-3 (6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 3-6) Rafael Jodar
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 1-3 (1-6, 7-6, 4-6, 5-7) Rafael Jodar

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (3-6, 6-7, 0-0) Pablo Carreno Busta
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Rafael Jodar 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-3 (6-7, 5-7, 6-3, 4-6) Pablo Carreno Busta
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Thanasi Kokkinakis 1-1 (5-7, 6-4, 0-1) Pablo Carreno Busta
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Jiri Lehecka

Rafael Jodar se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 2-1.

Pablo Carreno convierte el punto de juego. Igualdad en el marcador: 1-1.

Rafael Jodar se impone en el primer juego del 4.º set y toma ventaja.

Inicio del cuarto set. Rafael Jodar servirá primero.

Pablo Carreno convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-1.

Pablo Carreno rompe a Rafael Jodar y domina ahora 5-1.

Pablo Carreno se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-1.

Rafael Jodar gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 1-3.

Pablo Carreno se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-0.

Pablo Carreno rompe a Rafael Jodar y domina ahora 2-0.

Pablo Carreno se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Inicio del tercer set. Pablo Carreno al servicio.

Rafael Jodar convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.

Pablo Carreno se lleva el juego y ahora cae por 3-5.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 5-2.

Pablo Carreno se lleva el juego y ahora cae por 2-4.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.

Pablo Carreno se lleva el juego y ahora cae por 1-3.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Rafael Jodar rompe el servicio de Pablo Carreno, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Rafael Jodar se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Rafael Jodar servirá primero.

Pablo Carreno convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Pablo Carreno rompe el servicio de Rafael Jodar y se pone 5-3 por delante.

Pablo Carreno se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Rafael Jodar gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Pablo Carreno se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Contrabreak de Pablo Carreno a Rafael Jodar. Empate 2-2 en el marcador.

Pablo Carreno convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Rafael Jodar en el juego inicial del primer set!

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