Rayo Vallecano 0 - 0 Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 10 de octubre de 2026.

El Rayo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el estadio Campo de Futbol de Vallecas ante Athletic este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Pedro Diaz, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia, Sergio Camello.ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Peio Canales, Alex Berenguer, Inaki Williams.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 13/04/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Rayo 01/12/2024 LaLiga Rayo 1-2 Athletic Bilbao 25/05/2024 LaLiga Rayo 0-1 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol 12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo 05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing 31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao

14:47 26' Se interrumpe el partido por incidentes en la grada. 26' Se interrumpe el partido por incidentes en la grada. 14:46 27' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 27' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 14:46 27' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 27' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:46 26' Se reanuda el partido. 26' Se reanuda el partido. 14:46 26' El árbitro da inicio al encuentro. 26' El árbitro da inicio al encuentro. 14:46 26' Se interrumpe el partido. 26' Se interrumpe el partido. 14:27 25' Se interrumpe el partido por incidentes en la grada. 25' Se interrumpe el partido por incidentes en la grada. 14:27 25' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 53 %, Athletic Club: 47 %. 25' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 53 %, Athletic Club: 47 %. 14:27 25' Saque de portería para Rayo Vallecano. 25' Saque de portería para Rayo Vallecano. 14:27 25' Yuri Berchiche (Athletic Club) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta. 25' Yuri Berchiche (Athletic Club) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta. 14:27 24' Alex Berenguer (Athletic Club) saca el córner desde la derecha. 24' Alex Berenguer (Athletic Club) saca el córner desde la derecha. 14:26 24' Se reanuda el partido. 24' Se reanuda el partido. 14:22 20' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 53 %, Athletic Club: 47 %. 20' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 53 %, Athletic Club: 47 %. 14:16 15' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 53 %, Athletic Club: 47 %. 15' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 53 %, Athletic Club: 47 %. 14:16 14' Se interrumpe el partido por incidentes en la grada. 14' Se interrumpe el partido por incidentes en la grada. 14:15 13' Adria Pedrosa alivia la presión con un despeje. 13' Adria Pedrosa alivia la presión con un despeje. 14:15 13' Athletic Club intenta crear peligro. 13' Athletic Club intenta crear peligro. 14:15 13' Athletic Club tiene el control del balón. 13' Athletic Club tiene el control del balón. 14:15 13' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 13' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 14:15 12' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 12' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 14:15 12' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 12' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:14 12' A las manos de Emil Audero, que sale y se apodera del balón. 12' A las manos de Emil Audero, que sale y se apodera del balón. 14:14 12' Athletic Club inicia un contraataque. 12' Athletic Club inicia un contraataque. 14:14 12' Aitor Paredes alivia la presión con un despeje. 12' Aitor Paredes alivia la presión con un despeje. 14:14 12' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje. 12' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje. 14:14 12' Athletic Club intenta crear peligro. 12' Athletic Club intenta crear peligro. 14:14 12' Athletic Club tiene el control del balón. 12' Athletic Club tiene el control del balón. 14:14 11' El árbitro pita tiro libre a Mujaid Sadick (Rayo Vallecano) por zancadillear a Inaki Williams. 11' El árbitro pita tiro libre a Mujaid Sadick (Rayo Vallecano) por zancadillear a Inaki Williams. 14:14 11' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo. 11' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo. 14:14 11' Buen disparo de Jorge de Frutos que va a puerta, pero detiene el portero. 11' Buen disparo de Jorge de Frutos que va a puerta, pero detiene el portero. 14:14 11' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 11' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 14:12 11' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje. 11' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje. 14:12 10' Unai Simón Athletic Club intercepta un centro dirigido al área. 10' Unai Simón Athletic Club intercepta un centro dirigido al área. 14:12 10' Unai López (Rayo Vallecano) ejecuta en corto un córner desde la izquierda. 10' Unai López (Rayo Vallecano) ejecuta en corto un córner desde la izquierda. 14:12 10' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 50 %, Athletic Club: 50 %. 10' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 50 %, Athletic Club: 50 %. 14:12 10' Jesus Areso alivia la presión con un despeje. 10' Jesus Areso alivia la presión con un despeje. 14:12 10' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 10' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 14:11 9' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 9' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:11 9' Athletic Club intenta crear peligro. 9' Athletic Club intenta crear peligro. 14:11 8' Athletic Club intenta crear peligro. 8' Athletic Club intenta crear peligro. 14:10 8' El árbitro pita tiro libre a Pathe Ciss (Rayo Vallecano) por zancadillear a Yuri Berchiche. 8' El árbitro pita tiro libre a Pathe Ciss (Rayo Vallecano) por zancadillear a Yuri Berchiche. 14:10 8' Athletic Club tiene el control del balón. 8' Athletic Club tiene el control del balón. 14:10 7' Fuera de juego señalado a Jorge de Frutos (Rayo Vallecano). 7' Fuera de juego señalado a Jorge de Frutos (Rayo Vallecano). 14:10 7' Rayo Vallecano inicia un contraataque. 7' Rayo Vallecano inicia un contraataque. 14:10 7' Athletic Club tiene el control del balón. 7' Athletic Club tiene el control del balón. 14:10 7' Yeray Alvarez alivia la presión con un despeje. 7' Yeray Alvarez alivia la presión con un despeje. 14:10 7' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 7' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:08 6' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 6' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 14:08 6' Fuera de juego señalado a Sergio Camello (Rayo Vallecano). 6' Fuera de juego señalado a Sergio Camello (Rayo Vallecano). 14:08 6' Rayo Vallecano inicia un contraataque. 6' Rayo Vallecano inicia un contraataque. 14:08 6' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 6' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 14:08 6' Alex Berenguer saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 6' Alex Berenguer saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 14:07 5' Ivan Balliu alivia la presión con un despeje. 5' Ivan Balliu alivia la presión con un despeje. 14:07 5' Athletic Club intenta crear peligro. 5' Athletic Club intenta crear peligro. 14:07 5' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo. 5' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo. 14:07 5' Unai López alivia la presión con un despeje. 5' Unai López alivia la presión con un despeje. 14:07 5' Athletic Club tiene el control del balón. 5' Athletic Club tiene el control del balón. 14:07 5' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 50 %, Athletic Club: 50 %. 5' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 50 %, Athletic Club: 50 %. 14:07 4' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 4' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 14:06 4' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 4' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:06 4' Aitor Paredes alivia la presión con un despeje. 4' Aitor Paredes alivia la presión con un despeje. 14:06 4' Yeray Alvarez Athletic Club intercepta un centro dirigido al área. 4' Yeray Alvarez Athletic Club intercepta un centro dirigido al área. 14:06 4' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 4' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 14:06 4' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 4' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 14:06 4' Athletic Club tiene el control del balón. 4' Athletic Club tiene el control del balón. 14:06 3' Jesus Areso alivia la presión con un despeje. 3' Jesus Areso alivia la presión con un despeje. 14:06 3' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 3' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 14:06 3' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 3' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:06 3' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 3' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 14:06 3' Jesus Areso alivia la presión con un despeje. 3' Jesus Areso alivia la presión con un despeje. 14:04 3' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 3' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo. 14:04 2' Aitor Paredes alivia la presión con un despeje. 2' Aitor Paredes alivia la presión con un despeje. 14:04 2' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 2' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:04 2' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 2' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 14:04 2' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo. 2' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo. 14:04 2' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 2' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 14:03 1' Athletic Club intenta crear peligro. 1' Athletic Club intenta crear peligro. 14:03 1' Jesus Areso alivia la presión con un despeje. 1' Jesus Areso alivia la presión con un despeje. 14:03 1' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 1' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 14:03 1' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 1' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 14:03 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 14:03 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 14:03 1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido. 1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido. 14:03 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 14:03 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 14:03 0' Bienvenidos a Campo de Futbol de Vallecas. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Campo de Futbol de Vallecas. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.