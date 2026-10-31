Rayo Vallecano - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.

El Rayo, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante Celta de Vigo este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 como local contra Elche, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Celta de Vigo ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Betis, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 10 2 Champions Atlético 25 10 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 20 10 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 10 9 Permanencia Celta 12 10 17 Permanencia Rayo 9 9 18 Descenso Getafe 9 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

Onces iniciales probables

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia, Isi Palazon, Sergio Camello.CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Aleix Febas; Hugo Gonzalez, Hugo Alvarez, Ferran Jutgla.

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