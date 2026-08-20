Rayo Vallecano - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de agosto de 2026.
El Rayo, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio Butarque ante Deportivo Alavés este jueves a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 3
| 1
|2
| Champions
| Espanyol
| 3
| 1
|3
| Champions
| Atlético
| 3
| 1
|4
| Champions
| Sevilla
| 3
| 1
|5
| Europa League
| Racing
| 1
| 1
|6
| Conference League
| Villarreal
| 1
| 1
|17
| Permanencia
| Rayo
| 0
| 1
|18
| Descenso
| Malaga
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Getafe
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Levante
| 0
| 1
Onces iniciales probables
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Ivan Balliu; Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Randy Nteka.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez, Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez, Mariano Diaz.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|29/03/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Rayo
|26/10/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|10/03/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Rayo
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés