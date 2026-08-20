Rayo Vallecano - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.

El Rayo, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio Butarque ante Deportivo Alavés este jueves a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Alavés 3 1 2 Champions Espanyol 3 1 3 Champions Atlético 3 1 4 Champions Sevilla 3 1 5 Europa League Racing 1 1 6 Conference League Villarreal 1 1 17 Permanencia Rayo 0 1 18 Descenso Malaga 0 1 19 Descenso Getafe 0 1 20 Descenso Levante 0 1

Onces iniciales probables

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Ivan Balliu; Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Randy Nteka.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez, Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez, Mariano Diaz.

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