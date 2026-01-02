Rayo Vallecano - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Rayo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: viernes, 2 enero 2026 16:05
Madrid, 2 de enero de 2026.

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Getafe este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 46 18
2 Champions Real Madrid 42 18
3 Champions Atlético 37 18
4 Champions Villarreal 35 16
5 Europa League Espanyol 33 17
6 Conference League Betis 28 17
11 Permanencia Getafe 20 17
15 Permanencia Rayo 18 17
18 Descenso Girona 15 17
19 Descenso Real Oviedo 11 17
20 Descenso Levante 10 16

-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez, Isi Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Sergio Camello.
GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Alex Sancris.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/05/2025 LaLiga Rayo 1-0 Getafe
24/08/2024 LaLiga Getafe 0-0 Rayo
13/04/2024 LaLiga Rayo 0-0 Getafe
02/01/2024 LaLiga Getafe 0-2 Rayo
12/02/2023 LaLiga Getafe 1-1 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe
13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche
23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético

