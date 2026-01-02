Rayo Vallecano - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de enero de 2026.

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Getafe este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 46 18 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Atlético 37 18 4 Champions Villarreal 35 16 5 Europa League Espanyol 33 17 6 Conference League Betis 28 17 11 Permanencia Getafe 20 17 15 Permanencia Rayo 18 17 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez, Isi Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Alex Sancris.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2025 LaLiga Rayo 1-0 Getafe 24/08/2024 LaLiga Getafe 0-0 Rayo 13/04/2024 LaLiga Rayo 0-0 Getafe 02/01/2024 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 12/02/2023 LaLiga Getafe 1-1 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo

-Últimos Resultados del Getafe.