Rayo Vallecano - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de enero de 2026.
El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Getafe este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 46
| 18
|2
| Champions
| Real Madrid
| 42
| 18
|3
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|4
| Champions
| Villarreal
| 35
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 17
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 17
|11
| Permanencia
| Getafe
| 20
| 17
|15
| Permanencia
| Rayo
| 18
| 17
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 11
| 17
|20
| Descenso
| Levante
| 10
| 16
-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez, Isi Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Sergio Camello.
GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Alex Sancris.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Getafe
|24/08/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Rayo
|13/04/2024
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Getafe
|02/01/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|12/02/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|23/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético