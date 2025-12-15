Rayo Vallecano - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Rayo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 15 diciembre 2025 16:02
Madrid, 15 de diciembre de 2025.

El Rayo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Betis este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 3 - 5 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 43 17
2 Champions Real Madrid 39 17
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 34 17
5 Europa League Espanyol 30 16
6 Conference League Betis 24 15
13 Permanencia Rayo 17 15
18 Descenso Girona 15 16
19 Descenso Real Oviedo 10 16
20 Descenso Levante 9 15

-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Alvaro Garcia, Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Fran Perez, Isi Palazon, Jorge de Frutos.
REAL BETIS: Pau Lopez; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis
22/12/2024 LaLiga Betis 1-1 Rayo
17/03/2024 LaLiga Rayo 2-0 Betis
02/09/2023 LaLiga Betis 1-0 Rayo
15/05/2023 LaLiga Betis 3-1 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona
30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca

