Rayo Vallecano - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 28 de septiembre de 2025.
El Rayo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Sevilla este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Atlético
| 12
| 7
|5
| Europa League
| Espanyol
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Getafe
| 11
| 7
|12
| Permanencia
| Sevilla
| 7
| 6
|14
| Permanencia
| Rayo
| 5
| 6
|18
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Isi Palazon.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Andres Castrin, Marcao; Jose Angel Carmona, Batista Mendy, Lucien Agoume, Gabriel Suazo, Ruben Vargas, Alexis Sanchez, Isaac Romero.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Sevilla
|24/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Rayo
|05/02/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Sevilla
|07/10/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Rayo
|19/02/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe