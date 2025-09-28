Rayo Vallecano - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 28 de septiembre de 2025.
El Rayo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Sevilla este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pedro Diaz, Oscar Valentin, Alvaro Garcia; Alexandre Zurawski, Jorge de Frutos.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Fabio Cardoso, Marcao; Jose Angel Carmona, Lucien Agoume, Batista Mendy, Gabriel Suazo; Alexis Sanchez, Isaac Romero, Ruben Vargas.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Sevilla
|24/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Rayo
|05/02/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Sevilla
|07/10/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Rayo
|19/02/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe