Rayo Vallecano - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 28 de septiembre de 2025.

El Rayo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Sevilla este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pedro Diaz, Oscar Valentin, Alvaro Garcia; Alexandre Zurawski, Jorge de Frutos.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Fabio Cardoso, Marcao; Jose Angel Carmona, Lucien Agoume, Batista Mendy, Gabriel Suazo; Alexis Sanchez, Isaac Romero, Ruben Vargas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2025 LaLiga Rayo 1-1 Sevilla 24/11/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Rayo 05/02/2024 LaLiga Rayo 1-2 Sevilla 07/10/2023 LaLiga Sevilla 2-2 Rayo 19/02/2023 LaLiga Rayo 1-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo

-Últimos Resultados del Sevilla.