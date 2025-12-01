Rayo Vallecano - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 1 de diciembre de 2025.

El Rayo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Valencia este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 34 14 2 Champions Real Madrid 33 14 3 Champions Villarreal 32 14 4 Champions Atlético 31 14 5 Europa League Betis 24 14 6 Conference League Espanyol 24 14 11 Permanencia Rayo 16 13 16 Permanencia Valencia 13 13 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 14

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Gerard Gumbau, Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez, Andre Almeida, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/04/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 07/12/2024 LaLiga Valencia 0-1 Rayo 12/05/2024 LaLiga Valencia 0-0 Rayo 19/12/2023 LaLiga Rayo 0-1 Valencia 03/04/2023 LaLiga Valencia 1-1 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo

-Últimos Resultados del Valencia.