Real Betis - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 31 de agosto de 2025.
El Betis, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Athletic este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|3
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|4
| Champions
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Getafe
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 5
| 3
|7
| Permanencia
| Betis
| 5
| 3
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Pablo Garcia, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Benat Prados, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Alex Berenguer.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/02/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Athletic Bilbao
|03/11/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Betis
|25/02/2024
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Athletic Bilbao
|27/08/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Betis
|04/05/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao