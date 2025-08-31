Real Betis - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de agosto de 2025.

El Betis, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Athletic este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Sergi Altimira, Giovani Lo Celso, Pablo Fornals; Pablo Garcia, Juan Hernandez, Rodrigo Riquelme.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Benat Prados, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Alex Berenguer.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/02/2025 LaLiga Betis 2-2 Athletic Bilbao 03/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Betis 25/02/2024 LaLiga Betis 3-1 Athletic Bilbao 27/08/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Betis 04/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis

-Últimos Resultados del Athletic.