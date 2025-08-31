Real Betis - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports
Actualizado: domingo, 31 agosto 2025 18:30
Madrid, 31 de agosto de 2025.

El Betis, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Athletic este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Sergi Altimira, Giovani Lo Celso, Pablo Fornals; Pablo Garcia, Juan Hernandez, Rodrigo Riquelme.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Benat Prados, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Alex Berenguer.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/02/2025 LaLiga Betis 2-2 Athletic Bilbao
03/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Betis
25/02/2024 LaLiga Betis 3-1 Athletic Bilbao
27/08/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Betis
04/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis
23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia
18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo
17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla
25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona
18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao
15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao

