Real Betis - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de agosto de 2025.
El Betis, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Athletic este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Sergi Altimira, Giovani Lo Celso, Pablo Fornals; Pablo Garcia, Juan Hernandez, Rodrigo Riquelme.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Benat Prados, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Alex Berenguer.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/02/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Athletic Bilbao
|03/11/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Betis
|25/02/2024
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Athletic Bilbao
|27/08/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Betis
|04/05/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao