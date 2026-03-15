Real Betis - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 43 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Alvaro Fidalgo, Pablo Fornals, Marc Roca; Aitor Ruibal, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Fer Lopez, Sergio Carreira; Pablo Duran, Ferran Jutgla, Hugo Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 08/02/2025 LaLiga Celta 3-2 Betis 10/11/2024 LaLiga Betis 2-2 Celta 12/04/2024 LaLiga Betis 2-1 Celta 03/01/2024 LaLiga Celta 2-1 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.