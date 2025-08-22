Real Betis - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 22 de agosto de 2025.
El Betis, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Deportivo Alavés este viernes a las 21:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 3
| 1
|2
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|3
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|4
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|5
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Alavés
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Madrid
| 3
| 1
|10
| Permanencia
| Betis
| 1
| 1
|18
| Descenso
| Celta
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Mallorca
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Moussa Diarra, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Pablo Ibanez, Carles Alena; Jon Guridi, Antonio Martinez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-3
| Alavés
|25/08/2024
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Betis
|18/02/2024
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Alavés
|08/10/2023
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|11/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Valladolid
| 0-1
| Alavés
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
|11/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Alavés