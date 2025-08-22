Real Betis - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 22 de agosto de 2025.

El Betis, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Deportivo Alavés este viernes a las 21:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 3 1 2 Champions Rayo 3 1 3 Champions Getafe 3 1 4 Champions Villarreal 3 1 5 Champions Athletic Bilbao 3 1 6 Europa League Alavés 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Madrid 3 1 10 Permanencia Betis 1 1 18 Descenso Celta 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Moussa Diarra, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Pablo Ibanez, Carles Alena; Jon Guridi, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2025 LaLiga Betis 1-3 Alavés 25/08/2024 LaLiga Alavés 0-0 Betis 18/02/2024 LaLiga Betis 0-0 Alavés 08/10/2023 LaLiga Alavés 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.