Real Betis - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Betis - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 22 agosto 2025 21:01
@epdeportes

Madrid, 22 de agosto de 2025.

El Betis, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Deportivo Alavés este viernes a las 21:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Pablo Ibanez, Carles Alena, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2025 LaLiga Betis 1-3 Alavés
25/08/2024 LaLiga Alavés 0-0 Betis
18/02/2024 LaLiga Betis 0-0 Alavés
08/10/2023 LaLiga Alavés 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis
23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia
18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis
15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis
11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante
24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Alavés
14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia
11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés

Contador