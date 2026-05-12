Real Betis - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Betis - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 12 mayo 2026 15:01
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Madrid, 12 de mayo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Elche este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 54 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 91 35
2 Champions Real Madrid 77 35
3 Champions Villarreal 69 35
4 Champions Atlético 63 35
5 Champions Betis 54 35
6 Europa League Celta 50 35
7 Conference League Getafe 45 35
14 Permanencia Elche 39 35
18 Descenso Alavés 37 35
19 Descenso Levante 36 35
20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Valentin Gomez, Ricardo Rodriguez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Juan Hernandez.
ELCHE: Matias Dituro; Hector Fort, Buba Sangare, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera; Gonzalo Villar, Marc Aguado, Aleix Febas; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis
24/02/2023 LaLiga Elche 2-3 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis
03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo
24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid
21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis
12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche
26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche
22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético
11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia

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