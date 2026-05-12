Real Betis - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de mayo de 2026.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Elche este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 54 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 35
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 35
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 45
| 35
|14
| Permanencia
| Elche
| 39
| 35
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Valentin Gomez, Ricardo Rodriguez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Juan Hernandez.
ELCHE: Matias Dituro; Hector Fort, Buba Sangare, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera; Gonzalo Villar, Marc Aguado, Aleix Febas; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|24/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia