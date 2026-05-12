Real Betis - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de mayo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Elche este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 54 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 35 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 45 35 14 Permanencia Elche 39 35 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Valentin Gomez, Ricardo Rodriguez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Juan Hernandez.

ELCHE: Matias Dituro; Hector Fort, Buba Sangare, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera; Gonzalo Villar, Marc Aguado, Aleix Febas; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 24/02/2023 LaLiga Elche 2-3 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Elche.