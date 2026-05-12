Real Betis - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Betis - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 12 mayo 2026 19:16
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Madrid, 12 de mayo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante el Elche este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 54 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Valentin Gomez, Junior Firpo, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso, Juan Hernandez.
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Leo Petrot; Hector Fort, Aleix Febas, Marc Aguado, Gonzalo Villar, German Valera; Grady Diangana, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis
24/02/2023 LaLiga Elche 2-3 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis
03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo
24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid
21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis
12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche
26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche
22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético
11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia

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