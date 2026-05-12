Real Betis - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de mayo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante el Elche este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 54 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Valentin Gomez, Junior Firpo, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso, Juan Hernandez.

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Leo Petrot; Hector Fort, Aleix Febas, Marc Aguado, Gonzalo Villar, German Valera; Grady Diangana, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 24/02/2023 LaLiga Elche 2-3 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Elche.