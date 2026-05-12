Real Betis - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de mayo de 2026.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante el Elche este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 54 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Valentin Gomez, Junior Firpo, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso, Juan Hernandez.
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Leo Petrot; Hector Fort, Aleix Febas, Marc Aguado, Gonzalo Villar, German Valera; Grady Diangana, Andre Silva.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|24/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia