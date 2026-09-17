Real Betis 0 - 0 Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 17 septiembre 2026 19:50
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Madrid, 17 de septiembre de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Benito Villamarin ante Getafe este jueves a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


REAL BETIS: .

GETAFE: .

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe
23/02/2025 LaLiga Getafe 1-2 Betis
18/09/2024 LaLiga Betis 2-1 Getafe
04/02/2024 LaLiga Betis 1-1 Getafe

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
08/09/2026 Champions Lille 2-3 Betis
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo
07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta
31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe
23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing
15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe

45' +1 VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Betis.

45' +1 VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Betis.

45' +1 ¡Antony dio el pase decisivo para el gol!

45' +1 ¡Antony dio el pase decisivo para el gol!

45' +1 G O O O O O O L - marca el Real Betis.

45' +1 G O O O O O O L - marca el Real Betis.

45' +1 Ataque potencialmente peligroso de Real Betis.

45' +1 Ataque potencialmente peligroso de Real Betis.

45' Davinchi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Davinchi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Angel Ortiz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Angel Ortiz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Isco dispara desde fuera del área, pero David Soria logra controlar el balón.

45' Isco dispara desde fuera del área, pero David Soria logra controlar el balón.

45' Posesión de balón: Real Betis: 81 %, Getafe: 19 %.

45' Posesión de balón: Real Betis: 81 %, Getafe: 19 %.

45' Djene alivia la presión con un despeje.

45' Djene alivia la presión con un despeje.

45' Real Betis intenta crear peligro.

45' Real Betis intenta crear peligro.

44' Real Betis tiene el control del balón.

44' Real Betis tiene el control del balón.

43' El árbitro pita tiro libre a Ivan Azon (Getafe) por zancadillear a Isco.

43' El árbitro pita tiro libre a Ivan Azon (Getafe) por zancadillear a Isco.

43' Real Betis tiene el control del balón.

43' Real Betis tiene el control del balón.

43' Zaid Abner Romero alivia la presión con un despeje.

43' Zaid Abner Romero alivia la presión con un despeje.

43' Abdessamad Ezzalzouli hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

43' Abdessamad Ezzalzouli hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

42' Orel Mangala alivia la presión con un despeje.

42' Orel Mangala alivia la presión con un despeje.

42' Real Betis intenta crear peligro.

42' Real Betis intenta crear peligro.

42' Real Betis tiene el control del balón.

42' Real Betis tiene el control del balón.

41' Saque de portería para Getafe.

41' Saque de portería para Getafe.

41' Nelson Deossa remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

41' Nelson Deossa remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

41' El árbitro pita tiro libre a Mario Martin (Getafe) por zancadillear a Valentin Gomez.

41' El árbitro pita tiro libre a Mario Martin (Getafe) por zancadillear a Valentin Gomez.

40' Falta de Facundo Bernal (Real Betis) por dar un codazo a Mario Martin.

40' Falta de Facundo Bernal (Real Betis) por dar un codazo a Mario Martin.

40' Djene alivia la presión con un despeje.

40' Djene alivia la presión con un despeje.

40' Posesión de balón: Real Betis: 80 %, Getafe: 20 %.

40' Posesión de balón: Real Betis: 80 %, Getafe: 20 %.

40' Djene alivia la presión con un despeje.

40' Djene alivia la presión con un despeje.

39' Nemanja Gudelj es penalizado por empujar a Isco

39' Nemanja Gudelj es penalizado por empujar a Isco

39' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

39' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

39' Antony alivia la presión con un despeje.

39' Antony alivia la presión con un despeje.

38' Real Betis tiene el control del balón.

38' Real Betis tiene el control del balón.

38' Angel Ortiz alivia la presión con un despeje.

38' Angel Ortiz alivia la presión con un despeje.

38' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

38' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

37' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

37' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

37' Real Betis tiene el control del balón.

37' Real Betis tiene el control del balón.

37' Mario Martin se impone a Nelson Deossa en un duelo aéreo.

37' Mario Martin se impone a Nelson Deossa en un duelo aéreo.

36' Saque de portería para Getafe.

36' Saque de portería para Getafe.

36' Antony remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

36' Antony remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

36' Angel Ortiz alivia la presión con un despeje.

36' Angel Ortiz alivia la presión con un despeje.

35' Real Betis intenta crear peligro.

35' Real Betis intenta crear peligro.

35' Posesión de balón: Real Betis: 76 %, Getafe: 24 %.

35' Posesión de balón: Real Betis: 76 %, Getafe: 24 %.

35' Francho Serrano rechaza con éxito el disparo.

35' Francho Serrano rechaza con éxito el disparo.

35' Un remate de Facundo Bernal es rechazado.

35' Un remate de Facundo Bernal es rechazado.

34' Real Betis tiene el control del balón.

34' Real Betis tiene el control del balón.

33' Saque de portería para Real Betis.

33' Saque de portería para Real Betis.

33' Martin Satriano (Getafe) hace un disparo que va desviado.

33' Martin Satriano (Getafe) hace un disparo que va desviado.

33' Valentin Gomez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Valentin Gomez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

33' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

32' Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

32' Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

32' Martin Satriano saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

32' Martin Satriano saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

31' Saque de portería para Getafe.

31' Saque de portería para Getafe.

31' Facundo Bernal remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

31' Facundo Bernal remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

31' Real Betis intenta crear peligro.

31' Real Betis intenta crear peligro.

30' Djene rechaza con éxito el disparo.

30' Djene rechaza con éxito el disparo.

30' Un remate de Isco es rechazado.

30' Un remate de Isco es rechazado.

30' Zaid Abner Romero alivia la presión con un despeje.

30' Zaid Abner Romero alivia la presión con un despeje.

30' Posesión de balón: Real Betis: 76 %, Getafe: 24 %.

30' Posesión de balón: Real Betis: 76 %, Getafe: 24 %.

29' Real Betis tiene el control del balón.

29' Real Betis tiene el control del balón.

29' Antony dispara desde fuera del área, pero David Soria logra controlar el balón.

29' Antony dispara desde fuera del área, pero David Soria logra controlar el balón.

29' Zaid Abner Romero Getafe intercepta un centro dirigido al área.

29' Zaid Abner Romero Getafe intercepta un centro dirigido al área.

29' Isco saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

29' Isco saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

28' Zaid Abner Romero Getafe intercepta un centro dirigido al área.

28' Zaid Abner Romero Getafe intercepta un centro dirigido al área.

28' Real Betis intenta crear peligro.

28' Real Betis intenta crear peligro.

27' El árbitro pita tiro libre a Orel Mangala (Getafe) por zancadillear a Isco.

27' El árbitro pita tiro libre a Orel Mangala (Getafe) por zancadillear a Isco.

27' Davinchi es penalizado por empujar a Antony

27' Davinchi es penalizado por empujar a Antony

27' Davinchi alivia la presión con un despeje.

27' Davinchi alivia la presión con un despeje.

27' Alvaro Valles alivia la presión con un despeje.

27' Alvaro Valles alivia la presión con un despeje.

27' Mario Martin alivia la presión con un despeje.

27' Mario Martin alivia la presión con un despeje.

27' Andres Garcia alivia la presión con un despeje.

27' Andres Garcia alivia la presión con un despeje.

26' Real Betis tiene el control del balón.

26' Real Betis tiene el control del balón.

26' Tarjeta amarilla para Davinchi por una dura entrada.

26' Tarjeta amarilla para Davinchi por una dura entrada.

26' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Davinchi sobre Troy Parrott.

26' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Davinchi sobre Troy Parrott.

26' Isco rechaza con éxito el disparo.

26' Isco rechaza con éxito el disparo.

26' Nemanja Gudelj lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

26' Nemanja Gudelj lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

25' Posesión de balón: Real Betis: 75 %, Getafe: 25 %.

25' Posesión de balón: Real Betis: 75 %, Getafe: 25 %.

24' A Angel Ortiz se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

24' A Angel Ortiz se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

24' El árbitro pita tiro libre a Angel Ortiz (Real Betis) por zancadillear a Ivan Azon.

24' El árbitro pita tiro libre a Angel Ortiz (Real Betis) por zancadillear a Ivan Azon.

24' Getafe intenta crear peligro.

24' Getafe intenta crear peligro.

24' Djene alivia la presión con un despeje.

24' Djene alivia la presión con un despeje.

24' Angel Ortiz alivia la presión con un despeje.

24' Angel Ortiz alivia la presión con un despeje.

23' El árbitro pita tiro libre a Facundo Bernal (Real Betis) por zancadillear a Orel Mangala.

23' El árbitro pita tiro libre a Facundo Bernal (Real Betis) por zancadillear a Orel Mangala.

23' David Soria Getafe intercepta un centro dirigido al área.

23' David Soria Getafe intercepta un centro dirigido al área.

23' Fuera de juego señalado a Ivan Azon (Getafe).

23' Fuera de juego señalado a Ivan Azon (Getafe).

22' Davinchi alivia la presión con un despeje.

22' Davinchi alivia la presión con un despeje.

22' Nelson Deossa alivia la presión con un despeje.

22' Nelson Deossa alivia la presión con un despeje.

22' Saque de portería para Getafe.

22' Saque de portería para Getafe.

22' Facundo Bernal remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

22' Facundo Bernal remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

22' Zaid Abner Romero rechaza con éxito el disparo.

22' Zaid Abner Romero rechaza con éxito el disparo.

22' Un remate de Antony es rechazado.

22' Un remate de Antony es rechazado.

21' Real Betis intenta crear peligro.

21' Real Betis intenta crear peligro.

21' Antony dispara desde fuera del área, pero David Soria logra controlar el balón.

21' Antony dispara desde fuera del área, pero David Soria logra controlar el balón.

21' Zaid Abner Romero Getafe intercepta un centro dirigido al área.

21' Zaid Abner Romero Getafe intercepta un centro dirigido al área.

21' Real Betis intenta crear peligro.

21' Real Betis intenta crear peligro.

5' Troy Parrott dispara desde fuera del área, pero David Soria logra controlar el balón.

5' Troy Parrott dispara desde fuera del área, pero David Soria logra controlar el balón.

20' Facundo Bernal alivia la presión con un despeje.

20' Facundo Bernal alivia la presión con un despeje.

20' Posesión de balón: Real Betis: 82 %, Getafe: 18 %.

20' Posesión de balón: Real Betis: 82 %, Getafe: 18 %.

20' Getafe intenta crear peligro.

20' Getafe intenta crear peligro.

20' Orel Mangala hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Orel Mangala hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Antony Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

20' Antony Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

20' Abdessamad Ezzalzouli Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

20' Abdessamad Ezzalzouli Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

19' El árbitro no tolera las protestas de Pepe Bordalas, que termina recibiendo la amonestación.

19' El árbitro no tolera las protestas de Pepe Bordalas, que termina recibiendo la amonestación.

19' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Junior Firpo sobre Francho Serrano.

19' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Junior Firpo sobre Francho Serrano.

18' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Valentin Gomez alivia la presión con un despeje.

18' Valentin Gomez alivia la presión con un despeje.

18' Getafe inicia un contraataque.

18' Getafe inicia un contraataque.

18' Martin Satriano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

18' Martin Satriano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

17' Real Betis intenta crear peligro.

17' Real Betis intenta crear peligro.

17' Angel Ortiz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

17' Angel Ortiz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

17' Real Betis intenta crear peligro.

17' Real Betis intenta crear peligro.

16' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

16' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

16' Antony (Real Betis) hace un disparo que va desviado.

16' Antony (Real Betis) hace un disparo que va desviado.

15' Antony alivia la presión con un despeje.

15' Antony alivia la presión con un despeje.

15' Zaid Abner Romero alivia la presión con un despeje.

15' Zaid Abner Romero alivia la presión con un despeje.

15' Real Betis intenta crear peligro.

15' Real Betis intenta crear peligro.

15' Real Betis tiene el control del balón.

15' Real Betis tiene el control del balón.

15' Posesión de balón: Real Betis: 76 %, Getafe: 24 %.

15' Posesión de balón: Real Betis: 76 %, Getafe: 24 %.

15' Se reanuda el partido.

15' Se reanuda el partido.

14' Djene está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

14' Djene está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

14' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

14' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

13' Fuera de juego señalado a Ivan Azon (Getafe).

13' Fuera de juego señalado a Ivan Azon (Getafe).

11' El árbitro pita tiro libre a Orel Mangala (Getafe) por zancadillear a Abdessamad Ezzalzouli.

11' El árbitro pita tiro libre a Orel Mangala (Getafe) por zancadillear a Abdessamad Ezzalzouli.

13' Getafe tiene el control del balón.

13' Getafe tiene el control del balón.

12' Antony hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Antony hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Junior Firpo Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

12' Junior Firpo Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

12' Getafe inicia un contraataque.

12' Getafe inicia un contraataque.

12' Orel Mangala hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Orel Mangala hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Real Betis intenta crear peligro.

12' Real Betis intenta crear peligro.

12' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.

12' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.

11' Centro de Isco Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

11' Centro de Isco Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.

11' Real Betis intenta crear peligro.

11' Real Betis intenta crear peligro.

11' El árbitro pita tiro libre a Djene (Getafe) por zancadillear a Isco.

11' El árbitro pita tiro libre a Djene (Getafe) por zancadillear a Isco.

10' Real Betis intenta crear peligro.

10' Real Betis intenta crear peligro.

10' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

10' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

10' Martin Satriano alivia la presión con un despeje.

10' Martin Satriano alivia la presión con un despeje.

10' Posesión de balón: Real Betis: 72 %, Getafe: 28 %.

10' Posesión de balón: Real Betis: 72 %, Getafe: 28 %.

9' David Soria Getafe intercepta un centro dirigido al área.

9' David Soria Getafe intercepta un centro dirigido al área.

9' Natan alivia la presión con un despeje.

9' Natan alivia la presión con un despeje.

9' Davinchi alivia la presión con un despeje.

9' Davinchi alivia la presión con un despeje.

9' Real Betis intenta crear peligro.

9' Real Betis intenta crear peligro.

8' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

8' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

8' Angel Ortiz Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

8' Angel Ortiz Real Betis intercepta un centro dirigido al área.

8' Getafe intenta crear peligro.

8' Getafe intenta crear peligro.

8' Junior Firpo alivia la presión con un despeje.

8' Junior Firpo alivia la presión con un despeje.

8' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

8' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

8' Real Betis intenta crear peligro.

8' Real Betis intenta crear peligro.

7' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

7' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

7' Valentin Gomez alivia la presión con un despeje.

7' Valentin Gomez alivia la presión con un despeje.

7' Abdessamad Ezzalzouli es penalizado por empujar a Djene

7' Abdessamad Ezzalzouli es penalizado por empujar a Djene

6' Buen disparo de Ivan Azon que va a puerta, pero detiene el portero.

6' Buen disparo de Ivan Azon que va a puerta, pero detiene el portero.

6' Real Betis tiene el control del balón.

6' Real Betis tiene el control del balón.

6' Isco alivia la presión con un despeje.

6' Isco alivia la presión con un despeje.

5' Getafe tiene el control del balón.

5' Getafe tiene el control del balón.

5' Davinchi alivia la presión con un despeje.

5' Davinchi alivia la presión con un despeje.

5' Zaid Abner Romero Getafe intercepta un centro dirigido al área.

5' Zaid Abner Romero Getafe intercepta un centro dirigido al área.

5' Isco (Real Betis) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

5' Isco (Real Betis) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

5' Troy Parrott remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

5' Troy Parrott remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

5' Posesión de balón: Real Betis: 90 %, Getafe: 10 %.

5' Posesión de balón: Real Betis: 90 %, Getafe: 10 %.

5' Getafe tiene el control del balón.

5' Getafe tiene el control del balón.

4' Mario Martin dispara desde fuera del área, pero Alvaro Valles logra controlar el balón.

4' Mario Martin dispara desde fuera del área, pero Alvaro Valles logra controlar el balón.

4' Angel Ortiz alivia la presión con un despeje.

4' Angel Ortiz alivia la presión con un despeje.

3' El árbitro pita tiro libre a Angel Ortiz (Real Betis) por zancadillear a Martin Satriano.

3' El árbitro pita tiro libre a Angel Ortiz (Real Betis) por zancadillear a Martin Satriano.

3' David Soria Getafe intercepta un centro dirigido al área.

3' David Soria Getafe intercepta un centro dirigido al área.

3' Real Betis intenta crear peligro.

3' Real Betis intenta crear peligro.

2' Real Betis tiene el control del balón.

2' Real Betis tiene el control del balón.

2' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Zaid Abner Romero alivia la presión con un despeje.

2' Zaid Abner Romero alivia la presión con un despeje.

2' Isco (Real Betis) saca un córner en corto desde la derecha.

2' Isco (Real Betis) saca un córner en corto desde la derecha.

2' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.

2' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.

2' Real Betis intenta crear peligro.

2' Real Betis intenta crear peligro.

1' El árbitro pita tiro libre a Junior Firpo (Real Betis) por zancadillear a Francho Serrano.

1' El árbitro pita tiro libre a Junior Firpo (Real Betis) por zancadillear a Francho Serrano.

1' Mario Martin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Mario Martin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Real Betis tiene el control del balón.

1' Real Betis tiene el control del balón.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Real Betis saca, y da comienzo el partido.

1' Real Betis saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio Benito Villamarin. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio Benito Villamarin. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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