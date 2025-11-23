Real Betis - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de noviembre de 2025.
###WidgetCompleto###
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Girona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Marc Roca, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Hugo Rincon, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
###WidgetComentarios###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Betis
|15/08/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|31/03/2024
| LaLiga
| Girona
| 3-2
| Betis
|21/12/2023
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|28/05/2023
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia