Real Betis - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Girona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Marc Roca, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Hugo Rincon, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2025 LaLiga Girona 1-3 Betis 15/08/2024 LaLiga Betis 1-1 Girona 31/03/2024 LaLiga Girona 3-2 Betis 21/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Girona 28/05/2023 LaLiga Girona 1-2 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis

-Últimos Resultados del Girona.