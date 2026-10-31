Real Betis - Málaga, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.

El Betis, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante Málaga este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Málaga, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Marc Roca, Rodrigo Riquelme, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Troy Parrott.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Adam Aznou, Fernando Calero, Einar Galilea, Rafita; Carlos Dotor, Dani Lorenzo, David Larrubia, Ramon Enriquez, Adrian Nino.

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis 21/10/2026 Champions Betis 1-0 Feyenoord 17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona 14/10/2026 Champions Betis 3-2 FC Porto 11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna

Últimos Resultados de Málaga