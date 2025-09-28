Real Betis - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 28 de septiembre de 2025.
El Betis, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Osasuna este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 1 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Atlético
| 12
| 7
|5
| Europa League
| Espanyol
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Getafe
| 11
| 7
|10
| Permanencia
| Betis
| 9
| 6
|13
| Permanencia
| Osasuna
| 7
| 6
|18
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Valentin Gomez, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz, Abel Bretones; Victor Munoz, Lucas Torro, Jon Moncayola, Moi Gomez, Ante Budimir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Osasuna
|19/10/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Betis
|05/05/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Betis
|29/10/2023
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Osasuna
|22/04/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia