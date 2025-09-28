Real Betis - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 28 de septiembre de 2025.

El Betis, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Osasuna este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 1 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 7 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Atlético 12 7 5 Europa League Espanyol 12 7 6 Conference League Getafe 11 7 10 Permanencia Betis 9 6 13 Permanencia Osasuna 7 6 18 Descenso Mallorca 5 7 19 Descenso Real Oviedo 3 6 20 Descenso Girona 3 7

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Valentin Gomez, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz, Abel Bretones; Victor Munoz, Lucas Torro, Jon Moncayola, Moi Gomez, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna 19/10/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Betis 05/05/2024 LaLiga Osasuna 0-2 Betis 29/10/2023 LaLiga Betis 2-1 Osasuna 22/04/2023 LaLiga Osasuna 3-2 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Osasuna.