Real Betis - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de febrero de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Rayo este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo; Antony, Cedric Bakambu, Abdessamad Ezzalzouli.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Isi Palazon, Gerard Gumbau, Oscar Valentin; Ilias Akhomach, Jorge de Frutos, Fran Perez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis 22/12/2024 LaLiga Betis 1-1 Rayo 17/03/2024 LaLiga Rayo 2-0 Betis 02/09/2023 LaLiga Betis 1-0 Rayo

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Rayo.