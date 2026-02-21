Real Betis - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Betis - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 febrero 2026 15:32
Seguir en

Madrid, 21 de febrero de 2026.

###WidgetCompleto###

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Rayo este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo; Antony, Cedric Bakambu, Abdessamad Ezzalzouli.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Isi Palazon, Gerard Gumbau, Oscar Valentin; Ilias Akhomach, Jorge de Frutos, Fran Perez.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis
15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis
22/12/2024 LaLiga Betis 1-1 Rayo
17/03/2024 LaLiga Rayo 2-0 Betis
02/09/2023 LaLiga Betis 1-0 Rayo

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis
08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia
25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético
01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca

Contador

Contenido patrocinado