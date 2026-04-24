Real Betis - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Real Madrid este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 49 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 73 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 82 32 2 Champions Real Madrid 73 32 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Getafe 44 32 18 Descenso Alavés 33 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Marc Roca, Pablo Fornals, Juan Hernandez.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Antonio Ruediger; Federico Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid 01/09/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Betis 25/05/2024 LaLiga Real Madrid 0-0 Betis 09/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta

-Últimos Resultados del Real Madrid.