Real Betis - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Betis - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 24 abril 2026 16:01
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Madrid, 24 de abril de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Real Madrid este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 49 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 73 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 82 32
2 Champions Real Madrid 73 32
3 Champions Villarreal 62 32
4 Champions Atlético 57 32
5 Europa League Betis 49 32
6 Conference League Getafe 44 32
18 Descenso Alavés 33 32
19 Descenso Levante 32 32
20 Descenso Real Oviedo 28 32

-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Marc Roca, Pablo Fornals, Juan Hernandez.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Antonio Ruediger; Federico Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid
01/09/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Betis
25/05/2024 LaLiga Real Madrid 0-0 Betis
09/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis
12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis
04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol
22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés
15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid
10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona
07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid

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