Real Betis - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de abril de 2026.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Real Madrid este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 49 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 73 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 82
| 32
|2
| Champions
| Real Madrid
| 73
| 32
|3
| Champions
| Villarreal
| 62
| 32
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|18
| Descenso
| Alavés
| 33
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 32
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Marc Roca, Pablo Fornals, Juan Hernandez.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Antonio Ruediger; Federico Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|01/03/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Real Madrid
|01/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Betis
|25/05/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-0
| Betis
|09/12/2023
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|15/04/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 4-3
| Real Madrid
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|07/04/2026
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Bayern Munich
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid