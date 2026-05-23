Real Madrid - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
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El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante el Athletic este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 83 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Daniel Carvajal, David Alaba, Alvaro Carreras, Raul Asencio; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Thiago Pitarch; Kylian Mbappe, Gonzalo Garcia.
ATHLETIC DE BILBAO: Alex Padilla; Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro, Yeray Alvarez; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Robert Navarro, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|20/04/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Athletic Bilbao
|04/12/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Madrid
|31/03/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Athletic Bilbao
|12/08/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao