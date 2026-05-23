Real Madrid - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

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El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante el Athletic este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 83 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Daniel Carvajal, David Alaba, Alvaro Carreras, Raul Asencio; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Thiago Pitarch; Kylian Mbappe, Gonzalo Garcia.

ATHLETIC DE BILBAO: Alex Padilla; Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro, Yeray Alvarez; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Robert Navarro, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 20/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao 04/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Madrid 31/03/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao 12/08/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid 14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Athletic.