Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 26 octubre 2025 15:31

Madrid, 26 de octubre de 2025.

El Real Madrid, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid
26/10/2024 LaLiga Real Madrid 0-4 Barcelona
21/04/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Barcelona
28/10/2023 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid
19/03/2023 LaLiga Barcelona 2-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/10/2025 Champions Real Madrid 1-0 Juventus
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona
01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad

Contador

Contenido patrocinado