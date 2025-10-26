Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 26 de octubre de 2025.

El Real Madrid, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid 26/10/2024 LaLiga Real Madrid 0-4 Barcelona 21/04/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Barcelona 28/10/2023 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid 19/03/2023 LaLiga Barcelona 2-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/10/2025 Champions Real Madrid 1-0 Juventus 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal 30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid 27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Barcelona.