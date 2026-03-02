Real Madrid - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de marzo de 2026.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Getafe este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 60 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 26
|14
| Permanencia
| Getafe
| 29
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 25
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, David Alaba, Alvaro Carreras; Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Brahim Diaz, Federico Valverde; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.
GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|23/04/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|01/12/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Getafe
|01/02/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Real Madrid
|02/09/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|17/02/2026
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Real Madrid
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe