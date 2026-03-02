Real Madrid - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de marzo de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Getafe este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 60 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, David Alaba, Alvaro Carreras; Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Federico Valverde; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Diego Rico; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Vazquez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 23/04/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 01/12/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Getafe 01/02/2024 LaLiga Getafe 0-2 Real Madrid 02/09/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Getafe

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid 17/02/2026 Champions Benfica 0-1 Real Madrid 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Getafe.