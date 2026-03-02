Real Madrid - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Actualizado: lunes, 2 marzo 2026 20:17
Madrid, 2 de marzo de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Getafe este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 60 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, David Alaba, Alvaro Carreras; Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Federico Valverde; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Diego Rico; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Vazquez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
23/04/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
01/12/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Getafe
01/02/2024 LaLiga Getafe 0-2 Real Madrid
02/09/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Getafe

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid
17/02/2026 Champions Benfica 0-1 Real Madrid
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe

