Real Madrid - Juventus, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 22 de octubre de 2025.
El Real Madrid, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Juventus este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 5 contra el Kairat Almaty, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Juventus ocupa el 24o lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Juventus, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|2
| Inter
| 9
| 3
|3
| Arsenal
| 9
| 3
|4
| Borussia Dortmund
| 7
| 3
|5
| Manchester City
| 7
| 3
|6
| Bayern Munich
| 6
| 2
|7
| Newcastle United
| 6
| 3
|8
| Real Madrid
| 6
| 2
|9
| Barcelona
| 6
| 3
|10
| Qarabag FK
| 6
| 2
|11
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|12
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|13
| Marseille
| 3
| 2
|14
| Club Brugge
| 3
| 2
|14
| Sporting CP
| 3
| 2
|16
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|17
| Liverpool
| 3
| 2
|18
| Atlético
| 3
| 3
|19
| Chelsea
| 3
| 2
|20
| Galatasaray
| 3
| 2
|21
| Atalanta
| 3
| 2
|22
| SSC Napoli
| 3
| 3
|23
| Union St.Gilloise
| 3
| 3
|24
| Juventus
| 2
| 2
|25
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|26
| Pafos FC
| 2
| 3
|27
| Bayer Leverkusen
| 2
| 3
|28
| Monaco
| 1
| 2
|29
| Slavia Prague
| 1
| 2
|29
| Villarreal
| 1
| 3
|31
| FC Koebenhavn
| 1
| 3
|32
| Olympiacos
| 1
| 3
|33
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|34
| Benfica
| 0
| 3
|35
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|36
| Ajax
| 0
| 2
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Eder Militao, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
JUVENTUS: Michele Di Gregorio; Federico Gatti, Lloyd Kelly, Daniele Rugani; Pierre Kalulu, Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Andrea Cambiaso, Chico Conceicao, Kenan Yildiz, Jonathan David.
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Juventus.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|16/09/2025
| Champions
| Juventus
| 4-4
| Borussia Dortmund
|19/02/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 3-1
| Juventus
|11/02/2025
| Champions
| Juventus
| 2-1
| PSV Eindhoven
|29/01/2025
| Champions
| Juventus
| 0-2
| Benfica