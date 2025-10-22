Real Madrid - Juventus, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Juventus: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Juventus: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: miércoles, 22 octubre 2025 16:01

Madrid, 22 de octubre de 2025.

El Real Madrid, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Juventus este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 5 contra el Kairat Almaty, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Juventus ocupa el 24o lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Juventus, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 9 3
2 Inter 9 3
3 Arsenal 9 3
4 Borussia Dortmund 7 3
5 Manchester City 7 3
6 Bayern Munich 6 2
7 Newcastle United 6 3
8 Real Madrid 6 2
9 Barcelona 6 3
10 Qarabag FK 6 2
11 PSV Eindhoven 4 3
12 Tottenham Hotspur 4 2
13 Marseille 3 2
14 Club Brugge 3 2
14 Sporting CP 3 2
16 Eintracht Frankfurt 3 2
17 Liverpool 3 2
18 Atlético 3 3
19 Chelsea 3 2
20 Galatasaray 3 2
21 Atalanta 3 2
22 SSC Napoli 3 3
23 Union St.Gilloise 3 3
24 Juventus 2 2
25 Bodoe/Glimt 2 2
26 Pafos FC 2 3
27 Bayer Leverkusen 2 3
28 Monaco 1 2
29 Slavia Prague 1 2
29 Villarreal 1 3
31 FC Koebenhavn 1 3
32 Olympiacos 1 3
33 Kairat Almaty 1 3
34 Benfica 0 3
35 Athletic Bilbao 0 2
36 Ajax 0 2

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Eder Militao, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
JUVENTUS: Michele Di Gregorio; Federico Gatti, Lloyd Kelly, Daniele Rugani; Pierre Kalulu, Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Andrea Cambiaso, Chico Conceicao, Kenan Yildiz, Jonathan David.

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid

-Últimos Resultados del Juventus.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus
16/09/2025 Champions Juventus 4-4 Borussia Dortmund
19/02/2025 Champions PSV Eindhoven 3-1 Juventus
11/02/2025 Champions Juventus 2-1 PSV Eindhoven
29/01/2025 Champions Juventus 0-2 Benfica

