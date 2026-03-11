Real Madrid - Manchester City, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: miércoles, 11 marzo 2026 16:01
Madrid, 11 de marzo de 2026.

El Real Madrid se enfrenta en Octavos de final al Manchester City este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Estadio Bernabeu.

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Antonio Ruediger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guehi, Ruben Dias, Nico O'Reilly; Rodri, Rayan Cherki, Bernardo Silva, Jeremy Doku; Omar Marmoush, Erling Haaland.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City
19/02/2025 Champions Real Madrid 3-1 Manchester City
11/02/2025 Champions Manchester City 2-3 Real Madrid
17/04/2024 Champions Manchester City 4-5 Real Madrid
09/04/2024 Champions Real Madrid 3-3 Manchester City

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid
17/02/2026 Champions Benfica 0-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Manchester City.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/01/2026 Champions Manchester City 2-0 Galatasaray
20/01/2026 Champions Bodoe/Glimt 3-1 Manchester City
10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City
25/11/2025 Champions Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
05/11/2025 Champions Manchester City 4-1 Borussia Dortmund

