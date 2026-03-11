Real Madrid - Manchester City, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de marzo de 2026.
El Real Madrid se enfrenta en Octavos de final al Manchester City este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Estadio Bernabeu.
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Antonio Ruediger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guehi, Ruben Dias, Nico O'Reilly; Rodri, Rayan Cherki, Bernardo Silva, Jeremy Doku; Omar Marmoush, Erling Haaland.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|19/02/2025
| Champions
| Real Madrid
| 3-1
| Manchester City
|11/02/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-3
| Real Madrid
|17/04/2024
| Champions
| Manchester City
| 4-5
| Real Madrid
|09/04/2024
| Champions
| Real Madrid
| 3-3
| Manchester City
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|17/02/2026
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Manchester City
| 2-0
| Galatasaray
|20/01/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 3-1
| Manchester City
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|25/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 0-2
| Bayer Leverkusen
|05/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 4-1
| Borussia Dortmund