Real Madrid - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: martes, 19 agosto 2025 16:01
Madrid, 19 de agosto de 2025.

El Real Madrid, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Osasuna este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 3 1
2 Champions Rayo 3 1
3 Champions Getafe 3 1
4 Champions Villarreal 3 1
5 Champions Athletic Bilbao 3 1
6 Europa League Alavés 3 1
7 Europa League Espanyol 3 1
8 Conference League Elche 1 1
12 Permanencia Osasuna 0 0
13 Permanencia Real Madrid 0 0
18 Descenso Celta 0 1
19 Descenso Oviedo 0 1
20 Descenso Mallorca 0 1

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Brahim Diaz, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Juan Cruz, Abel Bretones; Ruben Garcia, Jon Moncayola, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Real Madrid
09/11/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna
16/03/2024 LaLiga Osasuna 2-4 Real Madrid
07/10/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna
18/02/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid
14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid
04/05/2025 LaLiga Real Madrid 3-2 Celta

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol
15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético
11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna
03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna

