Real Madrid - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de agosto de 2025.
El Real Madrid, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Osasuna este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Brahim Diaz, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Valentin Rosier, Jon Moncayola, Lucas Torro, Abel Bretones; Ruben Garcia, Ante Budimir, Aimar Oroz.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Real Madrid
|09/11/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Osasuna
|16/03/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 2-4
| Real Madrid
|07/10/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Osasuna
|18/02/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
|14/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|11/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Real Madrid
|04/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Celta
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético
|11/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Osasuna
|03/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Osasuna