Real Madrid - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de agosto de 2025.

El Real Madrid, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Osasuna este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Brahim Diaz, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Valentin Rosier, Jon Moncayola, Lucas Torro, Abel Bretones; Ruben Garcia, Ante Budimir, Aimar Oroz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Real Madrid 09/11/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna 16/03/2024 LaLiga Osasuna 2-4 Real Madrid 07/10/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna 18/02/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid 04/05/2025 LaLiga Real Madrid 3-2 Celta

-Últimos Resultados del Osasuna.