Real Madrid - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de mayo de 2026.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Oviedo este jueves a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 77 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|18
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Girona
| 39
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold, Francisco Garcia, Raul Asencio, David Alaba; Thiago Pitarch, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Nicolas Fonseca, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Thiago Fernandez, Federico Vinas.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|15/04/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 4-3
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo