Real Madrid - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de mayo de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Oviedo este jueves a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 77 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 18 Descenso Levante 39 36 19 Descenso Girona 39 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold, Francisco Garcia, Raul Asencio, David Alaba; Thiago Pitarch, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Nicolas Fonseca, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Thiago Fernandez, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid

-Últimos Resultados del Oviedo.