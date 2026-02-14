Real Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 16:01
Madrid, 14 de febrero de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Real Sociedad este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 57 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 58 23
2 Champions Real Madrid 57 23
3 Champions Atlético 45 23
4 Champions Villarreal 45 22
5 Europa League Betis 38 23
6 Conference League Espanyol 35 24
8 Permanencia Real Sociedad 31 23
18 Descenso Rayo 22 22
19 Descenso Levante 18 22
20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Aihen Munoz; Benat Turrientes, Jon Gorrotxategi, Pablo Marin, Carlos Soler, Sergio Gomez, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
14/09/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Real Madrid
26/04/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Real Madrid
17/09/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid
01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche
01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta
18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona
09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad

