Real Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de febrero de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Real Sociedad este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 57 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Arda Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Aihen Munoz; Pablo Marin, Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera, Wesley, Carlos Soler, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 14/09/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Real Madrid 26/04/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Real Madrid 17/09/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid 24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid 20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco

-Últimos Resultados del Real Sociedad.