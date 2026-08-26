Real Madrid 0 - 0 Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 26 de agosto de 2026.
El Real Madrid, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante Real Sociedad este miércoles a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Bernardo Silva, Federico Valverde, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Luken Beitia; Yangel Herrera, Benat Turrientes, Takefusa Kubo, Job Ochieng, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
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| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|14/09/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Real Madrid
|26/04/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Real Madrid
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
|17/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
5' Saque de portería para Real Sociedad.
5' Saque de portería para Real Sociedad.
5' Real Madrid inicia un contraataque.
5' Real Madrid inicia un contraataque.
5' Bernardo Silva hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Bernardo Silva hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Posesión de balón: Real Madrid: 63 %, Real Sociedad: 37 %.
5' Posesión de balón: Real Madrid: 63 %, Real Sociedad: 37 %.
5' Yangel Herrera hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Yangel Herrera hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
4' Dean Huijsen Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
4' Dean Huijsen Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
4' Real Sociedad intenta crear peligro.
4' Real Sociedad intenta crear peligro.
4' Jude Bellingham (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Yangel Herrera.
4' Jude Bellingham (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Yangel Herrera.
3' Grave error defensivo cometido por Mikel Oyarzabal.
3' Grave error defensivo cometido por Mikel Oyarzabal.
4' Saque de portería para Real Sociedad.
4' Saque de portería para Real Sociedad.
3' Vinicius Junior remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
3' Vinicius Junior remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
2' Benat Turrientes (Real Sociedad) comete falta sobre Jude Bellingham, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir.
2' Benat Turrientes (Real Sociedad) comete falta sobre Jude Bellingham, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir.
3' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
3' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
2' Real Madrid intenta crear peligro.
2' Real Madrid intenta crear peligro.
2' Alvaro Carreras alivia la presión con un despeje.
2' Alvaro Carreras alivia la presión con un despeje.
2' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
2' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
1' El árbitro pita tiro libre a Yangel Herrera (Real Sociedad) por zancadillear a Jude Bellingham.
1' El árbitro pita tiro libre a Yangel Herrera (Real Sociedad) por zancadillear a Jude Bellingham.
1' El techo retráctil del estadio ha sido desplegado.
1' El techo retráctil del estadio ha sido desplegado.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
2' Real Madrid saca, y da comienzo el partido.
2' Real Madrid saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
0' Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
0' Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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