Real Madrid 0 - 0 Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 26 de agosto de 2026.

El Real Madrid, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante Real Sociedad este miércoles a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Bernardo Silva, Federico Valverde, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Luken Beitia; Yangel Herrera, Benat Turrientes, Takefusa Kubo, Job Ochieng, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 14/09/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Real Madrid 26/04/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Real Madrid

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid 23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao 17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid 14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid

Últimos Resultados de Real Sociedad

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad 23/05/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Sociedad 17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia 14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis

21:09 5' Saque de portería para Real Sociedad. 5' Saque de portería para Real Sociedad. 21:09 5' Real Madrid inicia un contraataque. 5' Real Madrid inicia un contraataque. 21:09 5' Bernardo Silva hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 5' Bernardo Silva hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:09 5' Posesión de balón: Real Madrid: 63 %, Real Sociedad: 37 %. 5' Posesión de balón: Real Madrid: 63 %, Real Sociedad: 37 %. 21:09 5' Yangel Herrera hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 5' Yangel Herrera hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:09 4' Dean Huijsen Real Madrid intercepta un centro dirigido al área. 4' Dean Huijsen Real Madrid intercepta un centro dirigido al área. 21:09 4' Real Sociedad intenta crear peligro. 4' Real Sociedad intenta crear peligro. 21:07 4' Jude Bellingham (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Yangel Herrera. 4' Jude Bellingham (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Yangel Herrera. 21:07 3' Grave error defensivo cometido por Mikel Oyarzabal. 3' Grave error defensivo cometido por Mikel Oyarzabal. 21:07 4' Saque de portería para Real Sociedad. 4' Saque de portería para Real Sociedad. 21:07 3' Vinicius Junior remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. 3' Vinicius Junior remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. 21:07 2' Benat Turrientes (Real Sociedad) comete falta sobre Jude Bellingham, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir. 2' Benat Turrientes (Real Sociedad) comete falta sobre Jude Bellingham, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir. 21:06 3' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. 3' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. 21:06 2' Real Madrid intenta crear peligro. 2' Real Madrid intenta crear peligro. 21:06 2' Alvaro Carreras alivia la presión con un despeje. 2' Alvaro Carreras alivia la presión con un despeje. 21:06 2' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. 2' Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. 21:05 1' El árbitro pita tiro libre a Yangel Herrera (Real Sociedad) por zancadillear a Jude Bellingham. 1' El árbitro pita tiro libre a Yangel Herrera (Real Sociedad) por zancadillear a Jude Bellingham. 21:05 1' El techo retráctil del estadio ha sido desplegado. 1' El techo retráctil del estadio ha sido desplegado. 21:05 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 21:04 2' Real Madrid saca, y da comienzo el partido. 2' Real Madrid saca, y da comienzo el partido. 21:04 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 21:04 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 21:04 0' Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.