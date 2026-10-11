Real Sociedad - Deportivo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de octubre de 2026.
El Real Sociedad, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante Deportivo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Mamadou Sarr, Sergio Gomez, Yangel Herrera; Pablo Marin, Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Luka Sucic, Arsen Zakharyan, Goncalo Guedes.
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Luismi Cruz, Jonathan Asp, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci; Bil Nsongo, Yeremay Hernandez.
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|16/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia