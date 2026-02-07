Real Sociedad - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de febrero de 2026.
El Real Sociedad, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Elche este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|9
| Permanencia
| Real Sociedad
| 28
| 22
|13
| Permanencia
| Elche
| 24
| 22
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Pablo Marin, Mikel Oyarzabal.
ELCHE: Inaki Pena; David Affengruber, Pedro Bigas, Victor Chust; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera, Adria Pedrosa; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|19/03/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Elche
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal