Real Sociedad - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de febrero de 2026.

El Real Sociedad, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Elche este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 9 Permanencia Real Sociedad 28 22 13 Permanencia Elche 24 22 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Pablo Marin, Mikel Oyarzabal.

ELCHE: Inaki Pena; David Affengruber, Pedro Bigas, Victor Chust; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera, Adria Pedrosa; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 19/03/2023 LaLiga Real Sociedad 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Elche.