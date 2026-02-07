Real Sociedad - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 7 febrero 2026 20:16
Seguir en

Madrid, 7 de febrero de 2026.

El Real Sociedad, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Elche este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Alvaro Odriozola, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Luka Sucic, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Pablo Marin; Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.
ELCHE: Inaki Pena; John Donald, David Affengruber, Victor Chust, German Valera, Leo Petrot; Grady Diangana, Martim Neto, Aleix Febas; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad
19/03/2023 LaLiga Real Sociedad 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta
18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona
09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona
23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche
19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla
10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal

Contador

Contenido patrocinado