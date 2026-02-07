Real Sociedad - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de febrero de 2026.

El Real Sociedad, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Elche este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Alvaro Odriozola, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Luka Sucic, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Pablo Marin; Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.

ELCHE: Inaki Pena; John Donald, David Affengruber, Victor Chust, German Valera, Leo Petrot; Grady Diangana, Martim Neto, Aleix Febas; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 19/03/2023 LaLiga Real Sociedad 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Elche.