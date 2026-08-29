Real Sociedad - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de agosto de 2026.

El Real Sociedad, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Espanyol este sábado a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Alavés 7 3 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Sevilla 6 2 5 Europa League Betis 6 2 6 Conference League Atlético 4 2 9 Permanencia Espanyol 3 2 18 Descenso Elche 1 3 19 Descenso Athletic Bilbao 0 2 20 Descenso Real Sociedad 0 2

Onces iniciales probables

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Luka Sucic, Takefusa Kubo, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Unai Nunez, Roger Hinojo; Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Alex Calatrava, Javi Hernandez, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

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