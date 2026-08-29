Real Sociedad - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de agosto de 2026.
El Real Sociedad, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Espanyol este sábado a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Betis
| 6
| 2
|6
| Conference League
| Atlético
| 4
| 2
|9
| Permanencia
| Espanyol
| 3
| 2
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 2
Onces iniciales probables
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Luka Sucic, Takefusa Kubo, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Unai Nunez, Roger Hinojo; Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Alex Calatrava, Javi Hernandez, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|09/02/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|24/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Real Sociedad
|13/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-3
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao