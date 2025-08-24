Real Sociedad - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 24 de agosto de 2025.

###WidgetCompleto###

El Real Sociedad, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Espanyol este domingo a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Takefusa Kubo, Benat Turrientes, Pablo Marin, Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal, Luka Sucic.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Miguel Rubio, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Edu Exposito, Javier Puado; Roberto Fernandez, Pere Milla.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/02/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol 24/08/2024 LaLiga Espanyol 0-1 Real Sociedad 13/02/2023 LaLiga Espanyol 2-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta 10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Espanyol.