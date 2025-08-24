Real Sociedad - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 24 de agosto de 2025.
###WidgetCompleto###
El Real Sociedad, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Espanyol este domingo a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Takefusa Kubo, Benat Turrientes, Pablo Marin, Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal, Luka Sucic.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Miguel Rubio, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Edu Exposito, Javier Puado; Roberto Fernandez, Pere Milla.
###WidgetComentarios###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/02/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|24/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Real Sociedad
|13/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-3
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|10/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|24/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Las Palmas
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|11/05/2025
| LaLiga
| Leganés
| 3-2
| Espanyol