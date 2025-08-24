Real Sociedad - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Real Sociedad - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports
Publicado: domingo, 24 agosto 2025 19:00
Madrid, 24 de agosto de 2025.

El Real Sociedad, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Espanyol este domingo a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Takefusa Kubo, Benat Turrientes, Pablo Marin, Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal, Luka Sucic.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Miguel Rubio, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Edu Exposito, Javier Puado; Roberto Fernandez, Pere Milla.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/02/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol
24/08/2024 LaLiga Espanyol 0-1 Real Sociedad
13/02/2023 LaLiga Espanyol 2-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona
13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta
10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol
15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
11/05/2025 LaLiga Leganés 3-2 Espanyol

