Real Sociedad - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de abril de 2026.

El Real Sociedad, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Getafe este miércoles a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 73 32 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Celta 44 31 7 Permanencia Real Sociedad 42 31 8 Permanencia Getafe 41 31 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31

-Onces iniciales probables.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Jon Martin, Aihen Munoz; Benat Turrientes, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.

GETAFE: David Soria; Abdelkabir Abqar, Djene, Sebastian Boselli; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso, Juan Iglesias; Luis Vazquez, Martin Satriano.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 26/01/2025 LaLiga Real Sociedad 0-3 Getafe 01/09/2024 LaLiga Getafe 0-0 Real Sociedad 21/04/2024 LaLiga Getafe 1-1 Real Sociedad 24/09/2023 LaLiga Real Sociedad 4-3 Getafe

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Getafe.