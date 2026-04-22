Real Sociedad - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de abril de 2026.
El Real Sociedad, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Getafe este miércoles a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 73
| 32
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 31
|7
| Permanencia
| Real Sociedad
| 42
| 31
|8
| Permanencia
| Getafe
| 41
| 31
|18
| Descenso
| Elche
| 32
| 31
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Jon Martin, Aihen Munoz; Benat Turrientes, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.
GETAFE: David Soria; Abdelkabir Abqar, Djene, Sebastian Boselli; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso, Juan Iglesias; Luis Vazquez, Martin Satriano.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|26/01/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Getafe
|01/09/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Real Sociedad
|21/04/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Real Sociedad
|24/09/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 4-3
| Getafe
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
|05/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis