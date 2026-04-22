Real Sociedad - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 19:17
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Madrid, 22 de abril de 2026.

El Real Sociedad, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante el Getafe este miércoles a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Aritz Elustondo, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Pablo Marin, Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Carlos Soler, Orri Oskarsson.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Djene, Sebastian Boselli, Juan Iglesias; Mauro Arambarri, Mario Martin, Luis Milla; Martin Satriano, Luis Vazquez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad
26/01/2025 LaLiga Real Sociedad 0-3 Getafe
01/09/2024 LaLiga Getafe 0-0 Real Sociedad
21/04/2024 LaLiga Getafe 1-1 Real Sociedad
24/09/2023 LaLiga Real Sociedad 4-3 Getafe

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés
04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe
05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe
14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis

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